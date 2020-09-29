ميركل تدعو يريفان وباكو لوقف فوري لإطلاق النار وبدء مفاوضات

بحثت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل هاتفيا مع كل من رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، تفاقم النزاع بين البلدين حول إقليم قره باغ.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الحكومة الألمانية ستيفن زايبرت، أن المحادثة مع باشينيان جرت الاثنين ومع علييف اليوم الثلاثاء، وقال: "المستشارة شددت على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار والعودة إلى طاولة المفاوضات".

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وأكد المتحدث، أن ميركل تعتبر مجموعة مينسك المنبثقة عن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا "ساحة مناسبة" لإجراء مفاوضات السلام.

وأشارت ميركل إلى أن "دول الجوار يجب أن تساهم في التسوية السلمية"، حسبما ذكر زايبرت.

وتحث معظم الدول والمنظمات الدولية أرمينيا وأذربيجان على وقف إطلاق النار بشكل فوري، في حين عبرت تركيا عن دعمها الكامل لباكو في سعيها لما تصفه بإنهاء الاحتلال الأرمني للأراضي الأذربيجانية.

المصدر: وكالات