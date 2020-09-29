ماكرون يؤكد ضرورة الحوار مع روسيا بشأن الوضع في بيلاروس

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه يجب تشجيع بيلاروس على قبول وساطة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ولتحقيق ذلك من الضروري إجراء حوار مع روسيا.

وأضاف ماكرون، في حديث أمام مجوعة من الطلاب في فيلنوس عاصمة ليتوانيا: "تبنت أوروبا موقفا يتمثل إبداء رد الفعل، وممارسة الضغط من خلال العقوبات التي سيتم تبنيها في الأيام والأسابيع المقبلة. لقد وضع وزراء دول الاتحاد قوائم العقوبات".

وأكد أنه يجب دفع بيلاروس لقبول توسط منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. وقال الرئيس الفرنسي: "فرنسا لن تكون الوسيط .. يجب أن تقوم منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بهذه الوساطة".

وتابع ماكرون القول: "هدفنا هو تحقيق هذه الوساطة. ولهذا، سننتهج سياسة عقوبات من جهة، ومن جهة أخرى الحوار مع روسيا. لأننا لا نستطيع تحقيق هذه النتيجة دون مشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في هذه المرحلة".

وخلال إبلاغه الطلاب، بنتائج اللقاء صباح الثلاثاء مع المرشحة الرئاسية السابقة سفيتلانا تيخانوفسكايا، أخطأ ماكرون في نطق اسمها.

وقال: "نحن - الأوروبيون - لدينا موقف واضح للغاية: نحن لا نعترف بانتخاب السيد لوكاشينكو. لذلك، أردت أن ألتقي مع معارضة بارزة شاركت في هذه الانتخابات التي تم تزييفها، ونحن لا نعترف بنتائجها".

المصدر: تاس