دوتيرتي لا يستبعد فرض حظر على "فيسبوك" في الفلبين

لم يستبعد الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، إمكانية حظر نشاط شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" في بلاده، بعد حجب إدارتها حسابات موالية لحكومته بزعم نشرها معلومات غير دقيقة.

وقال الرئيس الفلبيني الليلة الماضية: "استمع إلي يا فيسبوك. نحن نسمح لكم بالعمل هنا على أمل أن تساعدونا. لكن إذا لم تستطع الحكومة نشر أو دعم المبادرات التي ستفيد الناس، فما الفائدة من وجودكم في هذا البلد؟".

كما شدد دوتيرتي على أنه، "إذا لم تستطع حكومة البلاد استخدام فيسبوك لمصلحة الناس، فمن الضروري النظر في هذه القضية، ومحاولة دفع إدارة الشبكة لتوخي الحكمة".

واختتم دوتيرتي قائلا: "أنتم في فيسبوك، لا تستطيعون وضع القواعد لعمل حكومتي. أسمح لكم بالعمل هنا. لكن لا يمكنكم منعي من شرح مهام الحكومة علنا".

ووفقا لمعطيات صحفية، حذفت إدارة "فيسبوك"، الأسبوع الماضي عددا من الحسابات، كان 57 منها مرتبطا بالقوات المسلحة والشرطة في الفلبين.

المصدر: تاس