بوتين: بيلاروس تتعرض لضغوط خارجية غير مسبوقة

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن بيلاروس تتعرض إلى ضغوط خارجية غير مسبوقة.

وأضاف بوتين، في رسالة بالفيديو وجهها إلى المشاركين في منتدى أقاليم روسيا وبيلاروس: "الآن مع الأخذ في الاعتبار، الوضع الصعب الذي توجد فيه بيلاروس، بما في ذلك في ظروف الضغط الخارجي غير المسبوق بعد الانتخابات الرئاسية، أود أن أكرر مرة أخرى: العلاقات بين روسيا وبيلاروس لا تخضع للوقت ولا للظروف، فهي تتمتع بأساس متين. وتوحد الدولتين روابط ثقافية وروحية قوية متجذرة منذ قرون، وهناك علاقات قرابة واسعة وروابط عائلية، وتاريخ مشترك".

وأشار بوتين إلى أنه تحدث عن أهمية التعاون بين الأقليم في البلدين مع رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، في 14 سبتمبر في سوتشي.

وقال: "لقد اتفقنا على تحفيز تنفيذ المشاريع ذات المنفعة المتبادلة بشكل أكثر نشاطا بين الكيانات الروسية ومناطق جمهورية بيلاروس.

وشدد على ضرورة إعطاء دفعة إضافية لتنمية العلاقات بين الأقاليم، التي تعد واحدة من أهم مكونات العلاقات الأخوية، القائمة على حسن الجوار، والتحالف الحقيقي بين روسيا وبيلاروس.

ونوه بوتين بأن "العلاقات بين البلدين، مبنية على مبادئ المساواة ومراعاة مصالح كل منهما".

وأكد الرئيس الروسي على تعاون الجانبين في مجال البناء الدفاعي، ومواجهة التحديات والتهديدات المعاصرة الحادة، بما في ذلك في إطار منظمة معاهدة الأمن الجماعي.

المصدر: تاس