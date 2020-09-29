الكنيست الإسرائيلي يناقش إجراءات لتقييد الاحتجاجات

يناقش الكنيست الإسرائيلي بناء على طلب الحكومة، إجراءات لتقييد حركة الاحتجاج التي تشهدها إسرائيل، فيما اعتبرت المعارضة أن رئيس الوزراء يعمل بدوافع سياسية متذرعا بكورونا.

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وأفادت هيئة البث الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بأنه من المقرر أن يبدأ الكنيست بعد ظهر اليوم النقاش بشأن التعديل القانوني الخاص بتقييد التظاهرات، في وقت دعا أحد أطراف المعارضة موشي يعلون وزير الدفاع ورئيس الحكومة البديل بيني غانتس، إلى الانسحاب من الائتلاف الحكومي، وتشكيل حكومة بديلة على أساس الكنيست القائم، من دون بنيامين نتنياهو.

في غضون ذلك، طلبت منظمة تدعى "قلعة الديمقراطية" من المستشار القانوني للحكومة أن يمنع نتنياهو من المشاركة في النقاش بالكنيست حول تقييد التظاهرات ضده، معتبرة أن هناك تناقضا واضحا بالمصالح في القضية.

ولفتت هيئة البث إلى أن مواكب من السيارات انطلقت ظهر اليوم من مدينة نتانيا متوجهة إلى مبنى الكنيست، في تظاهرة مناوئة لنتنياهو واحتجاجا على مناقشة إجراءات تقييد الاحتجاجات.

المصدر: مكان