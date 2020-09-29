ماكرون يعد تيخانوفسكايا بالمساعدة في الحوار حول التسوية في بيلاروس

وعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال لقاء اليوم مع المرشحة السابقة في انتخابات بيلاروس سفيتلانا تيخانوفسكايا، بمساعدة فرنسية في تنظيم حوار لحل الأزمة في هذه الجمهورية.

وقالت تيخانوفسكايا، للصحفيين بعد اللقاء: "لقد وعد (ماكرون) ببذل قصارى جهده للمساعدة في المفاوضات، بشأن تخطي الأزمة السياسية في بلادنا". وذكرت أن اللقاء، تم بناء على طلبها.

وأضافت تيخانوفسكايا القول، إن ماكرون وعد بالمساعدة، في موضوع إطلاق سراح السجناء السياسيين في بيلاروس.

وتابعت: "لقد عانى الكثير من الناس (في بيلاروس) من النظام، والكثير منهم يقبع في السجن. ووعد الرئيس ماكرون ببذل كل ما في وسعه، للمساعدة في إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين".

المصدر: تاس