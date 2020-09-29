الجيش الأذربيجاني يعلن القضاء على فوج أرمني بكامله ويريفان تنفي

أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية اليوم الثلاثاء، "القضاء بشكل كامل" على الفوج الآلي الثالث "مارتوني" التابع للقوات الأرمنية، والمتمركز في محافظة خوجاوند في إقليم قره باغ.

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وقال المتحدث باسم الوزارة واقف دركاهلي إن "العدو تكبد خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات العسكرية، وتم دحر الفوج بشكل كامل"، مضيفا أن "قيادة الجيش المعادي ناشدت الجميع تقديم وسائل نقل لإجلاء القتلى والجرحى".

من جانبه، فند المتحدث باسم وزارة الدفاع الأرمنية نبأ تدمير فوج "مارتوني"، وقال: "هذا مناف الواقع"، مضيفا أن مجرد الحديث عن "التدمير الكامل لوحدة عسكرية يدل على مستوى منخفض من المعرفة. هذا الأمر لم يحدث ولا يمكن أن يحدث".

كما نفى هوفانيسيان المعلومات التي نشرتها أذربيجان اليوم عن مقتل ضابط أرمني رفيع المستوى.

وفي وقت سابق اليوم أعلنت الدفاع الأذربيجانية أن قواتها شنت هجوما على محور مدينة فضولي الواقعة في المنطقة الخاضعة لسيطرة قوات "جمهورية قره باغ" غير المعترف بها.

المصدر: وكالات