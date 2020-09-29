أرمينيا: كبدنا أذربيجان خسائر كبيرة في الأفراد والمعدات

أعلنت وزارة الدفاع الأرمنية، صباح اليوم الثلاثاء، استمرار الاشتباكات العسكرية في قره باغ. وذكرت أنه تم التصدي لعدة هجمات شنتها القوات المسلحة الأذربيجانية، وتكبيدها خسائر كبيرة.

وأشار ممثل وزارة الدفاع الأرمنية آرتسرون هوفهانيسيان، إلى إسقاط طائرة بدون طيار أذربيجانية أخرى في قره باغ.

وكتب هوفهانيسيان، في صفحته على "فيسبوك": "منذ بضع دقائق، أسقطنا طائرة بدون طيار مرة أخرى".

في وقت سابق، ذكرت وزارة الدفاع الأرمنية، أنه مع حلول مساء أمس الاثنين، أسقطت القوات المسلحة الأرمنية في قره باغ، 49 طائرة بدون طيار وأربع طائرات هليكوبتر وطائرة واحدة، ودمرت 80 دبابة و 82 قطعة من المركبات، التابعة للجيش الأذربيجاني.

المصدر: وكالات