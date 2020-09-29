"تضليل بهدف تبرير العدوان".. يريفان تفند اتهام باكو لها بقصف أراض أذربيجانية خارج قره باغ

قالت الخارجية الأرمنية إن تصريحات باكو بشأن تعرض منطقة داشكسان لقصف من أراضي أرمينيا لا أساس لها من الصحة، وهي تشي بالتخطيط لبدء عمليات عسكرية ضد أرمينيا.

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وأضافت في بيان لها اليوم الثلاثاء: "نرفض بشدة بيان وزارة الدفاع الأذربيجانية بشأن قصف منطقة داشكسان من إقليم فاردينيس الأرمني. هذه المعلومات كاذبة وتشير إلى خطط أذربيجان لتوسيع جغرافية العمليات العسكرية، بما في ذلك شن عدوان على أرمينيا".

وفي وقت سابق اليوم، اتهمت باكو القوات الأرمنية بتنفيذ قصف مدفعي لمنطقة داشكسان الواقعة خارج حدود إقليم قره باغ، الذي يشهد منذ الأحد اشتباكات عنيفة بين القوات الأرمنية والأذربيجانية.

المصدر: وكالات