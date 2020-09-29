 
مباشر

"تضليل بهدف تبرير العدوان".. يريفان تفند اتهام باكو لها بقصف أراض أذربيجانية خارج قره باغ

أخبار العالم

Reuters
جندي أرمني على خط التماس في قره باغ (صورة أرشيفية)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ottn

قالت الخارجية الأرمنية إن تصريحات باكو بشأن تعرض منطقة داشكسان لقصف من أراضي أرمينيا لا أساس لها من الصحة، وهي تشي بالتخطيط لبدء عمليات عسكرية ضد أرمينيا.

إقرأ المزيد
باكو: قصف أرمني يطال محافظة أذربيجانية بعيدة عن ساحة القتال في قره باغ
باكو: قصف أرمني يطال محافظة أذربيجانية بعيدة عن ساحة القتال في قره باغ

وأضافت في بيان لها اليوم الثلاثاء: "نرفض بشدة بيان وزارة الدفاع الأذربيجانية بشأن قصف منطقة داشكسان من إقليم فاردينيس الأرمني. هذه المعلومات كاذبة وتشير إلى خطط أذربيجان لتوسيع جغرافية العمليات العسكرية، بما في ذلك شن عدوان على أرمينيا".

وفي وقت سابق اليوم، اتهمت باكو القوات الأرمنية بتنفيذ قصف مدفعي لمنطقة داشكسان الواقعة خارج حدود إقليم قره باغ، الذي يشهد منذ الأحد اشتباكات عنيفة بين القوات الأرمنية والأذربيجانية.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا