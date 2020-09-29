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باكو: قصف أرمني يطال محافظة أذربيجانية بعيدة عن ساحة القتال في قره باغ

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باكو: قصف أرمني يطال محافظة أذربيجانية بعيدة عن ساحة القتال في قره باغ
Reuters
قره باغ (صورة من الأرشيف)
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أفادت وزارة الدفاع الاذربيجانية اليوم الثلاثاء، بأن محافظة داشكسان البعيدة عن ساحة العمليات العسكرية في إقليم قره باغ، تعرضت لقصف مدفعي أرمني.

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وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن القصف الذي انطلق من أراضي محافظة وأردنيس الأرمنية، بدأ في الساعة 07:30 صباح اليوم، مؤكدة أن الجيش الأذربيجاني سيتخذ "إجراءات جوابية مناسبة".

واستمرت الاشتباكات بين القوات الأذربيجانية والأرمنية على خط التماس في قره باغ طوال الليلة الماضية، حسبما أكدت وزارتي الدفاع في البلدين.

المصدر: وكالات

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