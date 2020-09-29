يريفان تدرس إمكانية عقد تحالف عسكري سياسي مع قره باغ

قالت البرلمانية الأرمنية ليليت ماكونتس، في تعليق نشرته على صفحتها في "فيسبوك" اليوم الثلاثاء، إن سلطات بلادها تدرس، إمكانية عقد تحالف عسكري سياسي مع قره باغ.

وأضافت ماكونتس، التي ترأس الكتلة البرلمانية الحاكمة "خطوتي": "خلال الوضع المترتب حاليا، تجري مناقشة نشيطة لإجراءاتنا المحتملة، ولا سيما إبرام اتحاد عسكري سياسي مع قره باغ".

في وقت سابق، صرح رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان، بأن "سلطات بلاده تدرس أيضا إمكانية الاعتراف باستقلال أرتساخ (جمهورية قره باغ غير المعترف بها)".

وكان إقليم قره باغ قد انفصل جراء نزاع مسلح عن أذربيجان، التي كان جزءا منها في الحقبة السوفيتية، وأعلن عن استقلاله عام 1991.

إلا أنه لم تعترف بالإقليم أي دولة في العالم بما فيها أرمينيا، رغم ما يربطها من علاقات وثيقة بالإقليم الذي يعتبره الأرمن جزءا من أراضيهم التاريخية.

وتصر أذربيجان على استعادة قره باغ وإعادة مئات آلاف المهجرين الأذريين إلى مناطقهم هناك.

المصدر: تاس