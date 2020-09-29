قتلى بحادث إطلاق نار غربي الولايات المتحدة

أفاد رئيس شرطة إحدى المقاطعات الأمريكية، بأن إطلاق نار وقع في مدينة سالم بولاية أوريغون غربي البلاد أدى إلى سقوط قتلى، بينهم مشتبه به.

وقال رئيس شرطة مقاطعة ماريون في بيان، إن مكتب شرطة المقاطعة تعامل مع واقعة تنطوي على احتمال احتجاز رهائن في منزل جنوب شرق سالم، وإن مفاوضا مدربا تحدث مع المشتبه به.

وأضاف البيان: "وقع إطلاق نار. وفي نهاية المطاف سقط عدة قتلى خلال هذه الواقعة ومن بينهم المشتبه به".

Multiple people were killed in a hostage situation in Salem, Oregon, officials say. The sheriff's office didn't say how many people died.https://t.co/pWklg27bIa — CNN Breaking News (@cnnbrk) September 29, 2020

المصدر: "رويترز"