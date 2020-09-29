فرنسا وليتوانيا ولاتفيا تدعو الاتحاد الأوروبي لحظر تمويل الأحزاب من الخارج

دعت فرنسا وليتوانيا ولاتفيا في بيان مشترك الاتحاد الأوروبي، لتعديل تشريعاته بحيث يحظر التمويل الخارجي غير المباشر للأحزاب السياسية في دول الاتحاد.

وجاء في البيان الذي تبنته الدول الثلاث أثناء زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المنطقة يوم الاثنين ونشره الإليزيه، أنه "من الضروري قبل كل شيء ضمان سلامة عملياتنا الانتخابية، سواء على المستوى الأوروبي أو الوطني، وضمان سلامة نتائج الانتخابات".

ويقترح البيان اعتماد آلية مشتركة لحماية الانتخابات، تضم مجموعة من الخبراء الوطنيين الذين سيكون من الممكن لأي دولة في الاتحاد الاستعانة بهم لحماية النظام الانتخابي من الهجمات السيبرانية.

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كما شدد البيان على ضرورة التصدي لحملات التضليل، واتخاذ إجراءات من أجل ضمان شفافية ومسؤولية المنصات الإلكترونية مثل مواقع التواصل الاجتماعي من أجل مكافحة التضليل.

وبشأن تمويل الأحزاب من الخارج، تقترح الدول الثلاث حظر التمويل غير المباشر من قبل الدول الثالثة للأحزاب والمنظمات السياسية الأوروبية، بما في ذلك عبر تبرعات خاصة.

ودعت لتعديل التشريعات الأوروبية ذات الشأن لتتبنى تعديلات قبل الانتخابات الأوروبية المقبلة المزمعة عام 2024.

وقال ماكرون خلال مؤتمر صحفي له في فيلنيوس، إن هذه المبادرة تهدف إلى حماية الديمقراطية الأوروبية من الهجمات السيبرانية والتضليل.

المصدر: نوفوستي