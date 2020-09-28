حزب "البديل من أجل ألمانيا" يطرد أحد قيادييه تحدث عن قتل المهاجرين

طرد حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني مسؤولا ظهر في لقطات صورت خلسة له قبل أشهر، وهو يتحدث عن إمكانية "قتل اللاجئين بالغاز".

وفي التسجيل الذي صوره تلفزيون "بروزيبن" سرا في شهر فبراير الماضي، ظهر المتحدث باسم الحزب كريستيان لوت في ذلك الوقت، في مقهى ببرلين وهو يحاور شخصا ظن أنه متعاطف مع ما يواجهه حزبه من تحديات.

وقال حينها، إن "حزب البديل يريد رؤية المزيد من المهاجرين، لأن الأمور بعد ذلك ستسير بشكل أفضل".

وأضاف: "لا يزال بإمكاننا إطلاق النار عليهم جميعا بعد ذلك، أو قتلهم بالغاز، أيهما تريد. لا يهمني الأمر في كلتا الحالتين".

وذكرت صحيفة "دي تسايت"، أنها اطلعت على التسجيل المصور، وأنه "لا شيء يشير إلى أن لوت كان يمزح".

وأقال الحزب لوت من منصب المتحدث الرسمي في أبريل الماضي، بسبب رسالة بالبريد الإلكتروني، كتب فيها، أن "كلمة فاشية صارت مبتذلة من كثرة الاستخدام".

المصدر: "رويترز"