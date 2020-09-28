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جيش قره باغ: مقتل 26 من جنودنا في المعارك مع قوات أذربيجان

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جيش قره باغ: مقتل 26 من جنودنا في المعارك مع قوات أذربيجان
Reuters Reuters Staff
صورة من الأرشيف
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أعلنت وزارة الدفاع في قره باغ عن مقتل 26 من جنودها في المعارك مع القوات الأذرية الاثنين.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الأرمنية أن جيش أذربيجان بدأ بهجوم واسع النطاق على المحورين الجنوبي والشمالي في منطقة قره باغ، مضيفة أن "جيش دفاع قره باغ يتصدي للهجمات بنجاح".

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وكان رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان قد أعلن في 27 سبتمبر عن هجوم القوات الأذرية على إقليم قره باغ وقصف المراكز الأهلية فيه، بما في ذلك عاصمة الجمهورية غير المعترف بها، مدينة ستيباناكرت.

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع في أذربيجان أن قواتها بدأت بالعمليات ردا على هجمات من الجانب الأرمني.

وأعلنت كل الأطراف الأحكام العرفية على خلفية استمرار العمليات القتالية.

المصدر: وكالات

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