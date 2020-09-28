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رئيس وزراء أرمينيا يدعو ميركل للضغط على تركيا بشأن قره باغ

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رئيس وزراء أرمينيا يدعو ميركل للضغط على تركيا بشأن قره باغ
Reuters STRINGER
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بحث رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان في اتصال هاتفي مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الوضع في قره باغ، داعيا إياها للضغط على تركيا للكف عن تدخلها.

وجاء في بيان عن المكتب الصحفي للحكومة الأرمنية اليوم الاثنين، أن باشينيان وضع المستشارة الألمانية في صورة الأحداث في منطقة قره باغ، معبرا عن قلقه إزاء العمليات القتالية هناك.

وأضاف البيان أن "نيكول باشينيان دعا ميركل لبذل قصارى جهدها للتأثير على موقف تركيا الهدام".

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من جهتها، أعربت ميركل عن قلقها إزاء الوضع في قره باغ، مؤكدة على عدم وجود أي حل سوى الحل السلمي للنزاع، ودعت لاستئناف المفاوضات في إطار "مجموعة مينسك" المنبثقة عن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وكانت تركيا قد أعلنت عن دعمها لأذربيجان في نزاعها مع أرمينيا في منطقة قره باغ.

من جهتها، اتهمت الخارجية الأرمنية تركيا بإرسال مرتزقة وخبراء عسكريين إلى منطقة النزاع.

المصدر: تاس

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