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الصحة العالمية.. حصيلة ضحايا كورونا في العالم أعلى من المعلن

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الصحة العالمية.. حصيلة ضحايا كورونا في العالم أعلى من المعلن
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رجح مايك رايان كبير خبراء الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، أن يكون عدد ضحايا وإصابات فيروس كورونا أكثر من المسجل في العالم.

وأضاف رايان: "الأرقام الحقيقية للإصابات والوفيات في العالم، قد تكون أكثر مما هو معلن".

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"وولرد ميتر": عدد الوفيات حول العالم بسبب فيروس كورونا يتجاوز المليون حالة

وتابع: "عندما تحسب أي شيء، لا يمكنك أن تحسبه بشكل مثالي، لكن يمكنني أن أؤكد لكم أن الأرقام الحالية من المحتمل أن تكون أقل من الإجمالي الفعلي".

وأعلن موقع "وولرد ميتر" المتخصص بمتابعة مستجدات جائحة كورونا، أن عدد الوفيات حول العالم بفيروس كورونا، قد تجاوز المليون حالة، فيما سجلت أكثر من 33 مليون إصابة مؤكدة.

المصدر: وكالات

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