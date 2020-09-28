 
مباشر

جونسون يرحب باتفاق أنقرة وأثينا على التفاوض

أخبار العالم

جونسون يرحب باتفاق أنقرة وأثينا على التفاوض
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/otrq

أعرب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن قلقه إزاء التوتر في شرق المتوسط، ورحب بأنباء اتفاق تركيا واليونان على التفاوض.

وجاء في بيان مكتب جونسون: "رئيس الوزراء عبر عن قلقه بشأن التوتر الأخير في شرق المتوسط وشدد على ضرورة التهدئة ورحب بأنباء اتفاق تركيا واليونان على التفاوض".

إقرأ المزيد
أردوغان: تركيا بصفتها وريثة الحضارة العثمانية تريد إحياء السلام بالمنطقة
أردوغان: تركيا بصفتها وريثة الحضارة العثمانية تريد إحياء السلام بالمنطقة

واتفقت تركيا واليونان، على إطلاق محادثات تمهيدية حول مناطق بحرية يتنازع عليها البلدان، وذلك بعد أسابيع من التوتر.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا