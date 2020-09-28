جونسون يرحب باتفاق أنقرة وأثينا على التفاوض

أعرب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن قلقه إزاء التوتر في شرق المتوسط، ورحب بأنباء اتفاق تركيا واليونان على التفاوض.

وجاء في بيان مكتب جونسون: "رئيس الوزراء عبر عن قلقه بشأن التوتر الأخير في شرق المتوسط وشدد على ضرورة التهدئة ورحب بأنباء اتفاق تركيا واليونان على التفاوض".

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واتفقت تركيا واليونان، على إطلاق محادثات تمهيدية حول مناطق بحرية يتنازع عليها البلدان، وذلك بعد أسابيع من التوتر.

المصدر: رويترز