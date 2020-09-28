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رئيس وزراء أرمينيا يعقد جلسة طارئة لبحث توجيه "ضربة مكافئة" لقوات أذربيجان

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رئيس وزراء أرمينيا يعقد جلسة طارئة لبحث توجيه
Reuters ARMENIAN GOVERNMENT PRESS OFFICE
رئيس الوزراء الأرمني، نيكول باشينيان.
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عقد رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان اليوم الاثنين جلسة طارئة لمجلس أمن بلاده، لبحث شن "ضربة مكافئة" للقوات الأذرية وسط التصعيد العسكري في قره باغ.

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وذكر مجلس الوزراء الأرمني في بيان صدر عنه، أن "الجلسة تناولت بحث القضايا المتعلقة بالأوضاع على الأرض على خط التماس بين قره باغ وأذربيجان وشن القوات المسلحة الأرمنية ضربة مكافئة على العدو".

وفي وقت سابق من اليوم حظرت الحكومة الأرمنية مغادرة الرجال ممن في سن الخدمة، والاحتياط في إطار الأحكام العرفية المعلنة منذ أمس الأحد.

واندلعت صباح الأحد اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذرية والأرمنية بإقليم قره باغ والمناطق المتاخمة له في أخطر تصعيد بين الطرفين منذ أكثر من 20 عاما.

المصدر: وكالات

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