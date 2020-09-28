سقوط قذيفة بمنطقة حدودية غرب إيران جراء الاشتباكات بين أرمينيا وأذربيجان (فيديو)

تناقلت وسائل إعلام إيرانية ومواقع التواصل الاجتماعي فيديو، قالت إنه لسقوط قذيفة بمحافظة أردبيل الحدودية شمال غرب إيران جراء الاشتباكات بين أذربيجان وأرمينيا.

وذكر مراسلنا في إيران أن ثلاث قذائف سقطت قرب المناطق الحدودية جراء الاشتباكات بين أرمينيا وأذربيجان.

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وأعلنت إيران اليوم عن سقوط قذائف على أراضيها محذرة أذربيجان وأرمينيا من أي تبادل للنيران قرب أراضيها.

وأعلن محافظ مدينة خدا آفرين، عن سقوط قذيفتي هاون جديديتين في محافظة خدا آفرين الحدودية.

من جهتها قالت وزارة الدفاع الأرمنية إن القوات الأذرية بدأت هجوما واسعا نحو شمال قره باغ وإلى جنوبه بالقرب من الحدود الإيرانية.

المصدر: RT