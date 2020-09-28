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سفير أرمينيا لدى موسكو ينفي ما نسب إليه حول "ممرات إنسانية" لإجلاء سكان قره باغ

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سفير أرمينيا لدى موسكو ينفي ما نسب إليه حول
Reuters Foreign Ministry of Armenia/Handout via REUTERS
سكان مدنيون في مخبأ في مدينة ستيباناكيرت بإقليم قره باغ
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نفى سفير أرمينيا لدى موسكو فردان توغانيان صحة تقارير عن فتح بلاده ممرات إنسانية لإجلاء سكان إقليم قره باغ، على خلفية عمليات القوات الأذرية في المنطقة.

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وفي حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية، قال: "هذا تفسير خاطئ.. ما نبحثه في الحقيقة هو خيارات وسيناريوهات إخراج سكان ستيباناكيرت عاصمة "جمهورية قره باغ" إلى مناطق آمنة ثم إعادتهم".

وتابع: "لم يدر الحديث عن إجلاء السكان. ولا توجد حاجة إلى ممرات، فلدينا حدود مع قره باغ والناس يذهبون ويعودون بطريقة طبيعية".

المصدر: نوفوستي

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