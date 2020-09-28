سفير أرمينيا لدى موسكو ينفي ما نسب إليه حول "ممرات إنسانية" لإجلاء سكان قره باغ

نفى سفير أرمينيا لدى موسكو فردان توغانيان صحة تقارير عن فتح بلاده ممرات إنسانية لإجلاء سكان إقليم قره باغ، على خلفية عمليات القوات الأذرية في المنطقة.

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وفي حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية، قال: "هذا تفسير خاطئ.. ما نبحثه في الحقيقة هو خيارات وسيناريوهات إخراج سكان ستيباناكيرت عاصمة "جمهورية قره باغ" إلى مناطق آمنة ثم إعادتهم".

وتابع: "لم يدر الحديث عن إجلاء السكان. ولا توجد حاجة إلى ممرات، فلدينا حدود مع قره باغ والناس يذهبون ويعودون بطريقة طبيعية".

المصدر: نوفوستي