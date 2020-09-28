سفير أرمينيا لدى موسكو ينفي ما نسب إليه حول "ممرات إنسانية" لإجلاء سكان قره باغ
Reuters Foreign Ministry of Armenia/Handout via REUTERS
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/otq2
نفى سفير أرمينيا لدى موسكو فردان توغانيان صحة تقارير عن فتح بلاده ممرات إنسانية لإجلاء سكان إقليم قره باغ، على خلفية عمليات القوات الأذرية في المنطقة.
وفي حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية، قال: "هذا تفسير خاطئ.. ما نبحثه في الحقيقة هو خيارات وسيناريوهات إخراج سكان ستيباناكيرت عاصمة "جمهورية قره باغ" إلى مناطق آمنة ثم إعادتهم".
وتابع: "لم يدر الحديث عن إجلاء السكان. ولا توجد حاجة إلى ممرات، فلدينا حدود مع قره باغ والناس يذهبون ويعودون بطريقة طبيعية".
المصدر: نوفوستي