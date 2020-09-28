أرمينيا تهدد باستخدام صواريخ "إسكندر" إذا أرسلت تركيا مقاتلات "F-16" إلى قره باغ

هدد سفير يريفان لدى موسكو فاردان توغونيان، باستخدام القوات الأرمنية صواريخ "إسكندر" البالستية في حال إرسال تركيا مقاتلات "F-16" إلى إقليم قره باغ.

وقال توغانيان في حديث لوكالة "نوفوستي" اليوم الاثنين: "قيادتنا العسكرية أكدت مرارا أنه سيتم اللجوء لكل الوسائل الممكنة، بما في ذلك منظومات "إسكندر"، في حال مواجهة شعب ناغورني قره باغ تهديد مقاتلات F-16 التركية".

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وشدد على أن "القوات المسلحة الأرمنية ستكون مضطرة لاستخدام كامل ترساناتها لضمان الأمن"، مشيرا إلى أن الأمور لم تصل حتى الآن إلى هذه النقطة حيث يتم اعتراض "الطائرات المسيرة التركية والأذربيجانية" بمنظومات الدفاع الجوي.

واندلعت صباح أمس الأحد اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذرية والأرمنية في أخطر تصعيد بين الطرفين منذ أكثر من 20 عاما.

وسبق أن أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأذربيجانية جيهون بيراموف، أن بإمكان بلاده الرد بشكل مناسب على أرمينيا، إذا استخدمت صواريخ "إسكندر" في قره باغ.

وأصبحت أرمينيا سنة 2016 الدولة الأولى التي حصلت على صواريخ "إسكندر" التكتيكية الروسية التي يصل مداها إلى 650 كم.

المصدر: "نوفوستي" + وكالات