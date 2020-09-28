رئيس البرلمان التركي: نقف مع أذربيجان ماديا ومعنويا

أكد رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، أن تركيا تقف بكل قوتها المادية والمعنوية إلى جانب أذربيجان لصد "العدوان الأرمني"، في وقت تصاعدت المواجهات في إقليم قره باغ المتنازع عليه.

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وقال شنطوب في كلمة ألقاها الاثنين خلال ندوة بعنوان "القانون البحري الدولي وشرق المتوسط": "ليعلم العالم وخاصة شركاء أرمينيا في إرهاب الدولة الذي تمارسه، أن أذربيجان دولة صديقة لتركيا".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال اليوم الاثنين، إن الوقت قد حان لإنهاء الأزمة في إقليم قره باغ المتنازع عليه بين أرمينيا وأذربيجان، مؤكدا أن تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب أذربيجان بكافة إمكانياتها.

وأضاف: "المنطقة ستستعيد السلام والهدوء فور انسحاب أرمينيا من الأراضي الأذربيجانية المحتلة. يجب وضع حد للأزمة التي بدأت في المنطقة بسبب احتلال أرمينيا لإقليم قره باغ الأذربيجاني. أذربيجان التي قالت حان وقت الحساب مع أرمينيا، باتت مضطرة لحل مشاكلها بنفسها".

واتهمت أرمينيا تركيا اليوم الاثنين، بتقديم دعم عسكري مباشر لأذربيجان، وقالت وزارة الخارجية الأرمنية إن تركيا لها "وجود مباشر على الأرض".

وأضافت أن خبراء عسكريين أتراكا "يقاتلون جنبا إلى جنب" مع أذربيجان، مشيرة إلى أن أذربيجان تستخدم أيضا أسلحة تركية بما في ذلك طائرات بدون طيار ومقاتلات.

المصدر: الأناضول