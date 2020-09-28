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ترامب يتساءل عن سبب رفض بايدن الخضوع لفحص المخدرات

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ترامب يتساءل عن سبب رفض بايدن الخضوع لفحص المخدرات
Reuters KEVIN LAMARQUE
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.
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تساءل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن سبب رفض منافسه الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية جو بايدن، الخضوع لفحص خاص بالمواد المحظورة.

وكتب ترامب على "تويتر": "جو بايدن أعلن منذ قليل أنه سيرفض الخضوع لفحص المخدرات. يهمني أن أعرف السبب؟".

وسبق أن أكد ترامب أنه سيصر على ضرورة خضوع بايدن الذي يصفه دوما "جو النعسان" لفحص المخدرات.

واعتبر ترامب أن بايدن قد يتناول مواد خاصة لكي يكون قادرا على النشاط السياسي، مشيرا إلى أنه مستعد شخصيا لمثل هذا الفحص.

ومن المتوقع أن تستضيف مدينة كليفلاند في ولاية أوهايو الأمريكية يوم 29 سبتمبر أول مناظرة بين ترامب وبايدن، قبل الانتخابات الرئاسية المزمعة في 3 نوفمبر.

المصدر: RT

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