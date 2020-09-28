أفغانستان تعلن دعمها لأذربيجان في نزاع قره باغ

أعلنت وزارة الخارجية الأفغانية، اليوم الاثنين، عن دعم كابل لأذربيجان على خلفية تفاقم النزاع في إقليم قره باغ.

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وجاء في بيان صدر عن الوزارة، أن "إقليم قره باغ معترف به دوليا كجزء من أذربيجان"، وأن أفغانستان "تطالب بإنهاء احتلال قره باغ وتدعم جهود شعب وحكومة أذربيجان ودول أخرى بهذا الشأن".

وأعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، صباح يوم الأحد، عن بدء "هجوم مضاد"، ردا على "استفزازات" الجانب الأرمني، بطول خطوط التماس بين طرفي النزاع في إقليم قره باغ.

من جانبها، أعلنت قيادة أرمينيا عن قيام القوات الأذربيجانية بـ "عدوان" ضد "جمهورية قرع باغ" (غير المعترف بها دوليا).

ولا تزال معارك عنيفة مستمرة في المنطقة لليوم الثاني على التوالي، مع ورود تقارير عن سقوط ضحايا من كلا الطرفين، بما في ذلك في صفوف المدنيين، وسط دعوات دولية إلى وقف إطلاق النار وتحذيرات من تداعيات تدخل جهات فاعلة خارجية في النزاع.

المصدر: إنترفاكس