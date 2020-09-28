لأول مرة .. باشينيان يكشف عن حديث له مع علييف

قال رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، في مقابلة تلفزيونية اليوم، إن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف طلب منه في سبتمبر 2018، الحفاظ على الهدنة على خط التماس في قره باغ.

وأشار باشينيان إلى أنه لم يكشف عن هذه التفاصيل سابقا، لأسباب تتعلق باللباقة، ولكن "بالنظر إلى السلوك غير المفهوم للرئيس الأذربيجاني، فقد حان الوقت الآن للحديث عن هذه التفاصيل".

وأضاف رئيس الوزراء: "يقولون إنني طلبت في دوشنبه، بعض الوقت والتأجيل ... نعم، من الواضح أن أرمينيا مهتمة بالحفاظ على وقف إطلاق النار. ولكن دعونا نفهم ما إذا كانت أذربيجان ورئيسها بحاجة إلى ذلك؟ وهنا يمكننا الكشف عن تفاصيل مهمة للغاية، ونحدد من الذي فعلا تقدم بالطلب في دوشنبه. في الواقع، لم أطلب طلبا من الرئيس الأذربيجاني بل هو من طلب ذلك مني".

وأشار رئيس وزراء أرمينيا إلى أن يريفان شهدت في سبتمبر 2018، تنظيم مسيرات كجزء من الحملة ما قبل الانتخابات لاختيار رئيس بلدية العاصمة. وحدث أن باشينيان تطرق في عدة خطابات إلى الوضع في أذربيجان. وقال: "حاولت، إذا جاز التعبير، إجراء حوار معين مع الشعب الأذربيجاني وإبداء ملاحظات انتقادية حول الوضع في هذا البلد. وكان علييف معنيا بالاتفاق معي وطالب مني الامتناع عن ذكر هذا الموضوع".

المصدر: نوفوستي