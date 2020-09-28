 
مباشر

فرنسا: نبذل كل الجهود الممكنة لإحياء الحوار بين الجانبين الأذربيجاني والأرمني

أخبار العالم

فرنسا: نبذل كل الجهود الممكنة لإحياء الحوار بين الجانبين الأذربيجاني والأرمني
Reuters Gonzalo Fuentes
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون.
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/otoj

أكدت فرنسا أنها تبذل كل الجهود الممكنة لتسوية التوتر العسكري بين الجانبين الأذربيجاني والأرمني في إقليم قره باغ، داعية إلى وقف فوري لإطلاق النار.

إقرأ المزيد
باكو: لدينا ما نستخدمه حال لجوء أرمينيا لصواريخ
باكو: لدينا ما نستخدمه حال لجوء أرمينيا لصواريخ "إسكندر"

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان، إن رئيس البلاد، إيمانويل ماكرون، شدد، خلال محادثاته الهاتفية مع الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، ورئيس الوزراء الأرمني، نيكول باشينيان، على أن "المهمة الأولى تتمثل في وقف الأعمال القتالية في قره باغ والعودة إلى عملية الحوار".

وأضافت الوزارة: "تتواصل فرنسا بشكل دائم مع كلا الطرفين، باعتبارها رئيسا مشتركا لمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، إلى جانب شريكيها روسيا والولايات المتحدة".

وصرحت الوزارة بأن "فرنسا تفعل كل الجهود الممكنة من أجل إحياء الحوار بين الطرفين واستئناف العملية السياسية".

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا