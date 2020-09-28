برلماني أوكراني يحمل سلطات بلاده مسؤولية تحطم طائرة An-26

قال عضو برلمان أوكرانيا إيليا كيفا، إن تحطم طائرة An-26 بالقرب من خاركوف وقع بسبب "الإصلاحات العسكرية الوهمية"، و "الفوضى" في الحكومة الأوكرانية.

وأشار البرلماني، الذي ينتمي إلى كتلة "منصة المعارضة - من أجل الحياة"، إلى مشاكل الدعم الفني للقوات المسلحة الأوكرانية، والتي لم تتحسن على الرغم من تنفيذ الإصلاحات.

وأضاف: "كل القصص عن إصلاح الجيش، والحكايات المتباهية الغبية عن القوات المسلحة الحديثة - تتلاشى عند اصطدامها بمثل هذه المآسي. ويتضح أنها كانت مجرد تلاعب وخداع. نواصل إطلاق بنادق كلاشينكوف، وركوب الدبابات المنتجة في الاتحاد السوفيتي، واستخدام طائرات يبلغ عمرها 50 عاما. نحن نصرخ بشأن التخلص من الشيوعية، لكننا لا نريد تغيير التكنولوجيا التي عفا عليها الزمن".

وشدد كيفا على أن إصلاح الجيش الذي تم تنفيذه في عهد الرئيس السابق لأوكرانيا بيترو بوروشينكو، اقتصر على تغيير الزي العسكري للأفراد.

وكانت هيئة الطوارئ الأوكرانية أعلنت يوم 25 سبتمبر، أن طائرة عسكرية من طراز "AN 26" تحطمت بالقرب من مطار خاركوف خلال رحلة تدريبية وعلى متنها 27 شخصا، بمن فيهم أفراد الطاقم وطلاب من جامعة خاركوف العسكرية الجوية.

وأشارت الهيئة إلى أن الحادث أسفر عن مقتل 26 شخصا، فيما نجا شخص واحد.

المصدر: نوفوستي