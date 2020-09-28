وسط تصاعد القتال.. أرمينيا تدرس إمكانية إجلاء سكان قره باغ

ذكر سفير أرمينيا لدى موسكو فردان توغانيان، أن سلطات بلاده تدرس إمكانية إقامة ممرات إنسانية لإجلاء السكان من إقليم قره باغ في حال تفاقم الأوضاع الأمنية هناك.

إقرأ المزيد

وقال توغانيان في حديث إذاعي اليوم الاثنين: "مثل هذه المسائل موضع بحث.. لكننا نأمل طبعا ألا تصل الأمور إلى هذا الحد".

وأوضح أن وضع خطط لإنشاء ممرات إنسانية أمر ضروري، لا سيما وأن "الأطفال والنساء قضوا هذين اليومين في الأقبية والملاجئ".

وفي وقت سابق اليوم، أشار متحدث باسم وزارة الدفاع الأرمنية إلى أن كثافة القصف المدفعي على خط التماس في قره باغ بلغت مستوى غير مسبوق.

المصدر: وكالات