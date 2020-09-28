أرمينيا تعلن عن كثافة نارية غير مسبوقة في قره باغ

تحدث ممثل وزارة الدفاع الأرمنية آرتسرون هوفهانيسيان، عن قصف مدفعي غير مسبوق على خط التماس في قره باغ.

وكتب هوفانيسيان، على صفحته في "فيسبوك": "كثافة استخدام المدفعية، وكثافة النيران غير مسبوقة، ولم يكن هناك مثل هذه الكثافة في هذه المنطقة سابقا. وكالعادة، يتألق رجال المدفعية باستعراض مهارتهم القتالية".

واندلعت صباح أمس اشتبكات عنيفة في قره باغ بين الجيش الأرمني والقوات المحلية من جهة، والجيش الأذربيجاني من جهة، وسط اتهامات متبادلة بالتسبب في جولة جديدة من القتال.

وكان إقليم قره باغ قد انفصل جراء نزاع مسلح عن أذربيجان، التي كان جزءا منها في الحقبة السوفيتية، وأعلن عن استقلاقه عام 1991.

إلا أنه لم تعترف بالإقليم أي دولة في العالم بما فيها أرمينيا، رغم ما يربطها من علاقات وثيقة بالإقليم الذي يعتبره الأرمن جزءا من أراضيهم التاريخية.

وتصر أذربيجان على استعادة قره باغ وإعادة مئات آلاف المهجرين الأذريين إلى مناطقهم هناك، ولا يزال النزاع مستمرا رغم جهود وساطة إقليمية ودولية.

المصدر: نوفوستي