كتاب جديد: ترامب أراد الترشح في عام 2016 مع ابنته إيفانكا نائبة له

قالت وكالة "بلومبرغ"، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ناقش، إمكانية خوض انتخابات عام 2016 مع ابنته إيفانكا ترامب، وليس مع مايك بنس.

ونقلت الوكالة، عن كتاب ريك غيتس، الذي كان نائب رئيس موظفي ترامب في الانتخابات الأمريكية الأخيرة: "ناقش ترامب مرارا مع مستشاريه فكرة ترشيح ابنته إيفانكا لمنصب نائب الرئيس في عام 2016".

ووفقا لكتاب غيتس، خلال مثل هذا النقاش، قال ترامب ذات مرة: "أعتقد أنه ينبغي أن تكون إيفانكا. ما رأيكم في إيفانكا كنائبة للرئيس؟".

.@IvankaTrump at Midwest Manufacturing Countertops: "I came from a building background, I grew up many generations -- so I've seen a lot of laminates. This is unbelievable." pic.twitter.com/D1b5RUYt2b — The Hill (@thehill) September 24, 2020

وأشار المؤلف إلى أنه، بعد هذا السؤال ساد الصمت العميق في الغرفة. وتابع ترامب بعد ذلك القول: "إنها ذكية وجميلة، وسيحبها الناس".

من المتوقع أن يتم بيع كتاب غيتس في الأسواق، اعتبارا من 13 أكتوبر.

المصدر: إنترفاكس