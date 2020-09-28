الاتحاد الأوروبي يناشد الجهات الإقليمية الامتناع عن أي تدخل في قره باغ

ناشد الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، جميع الجهات الفاعلة الإقليمية العمل على خفض التصعيد في منطقة النزاع بقره باغ، والامتناع عن أي تدخل فيه.

وقال بيتر ستانو، المتحدث الرسمي باسم هيئة الشؤون الخارجية في الاتحاد، خلال موجز صحفي ببروكسل: "ندعو طرفي النزاع لوقف الأعمال القتالية وندعو جميع الجهات الفاعلة في المنطقة إلى الامتناع عن التدخل في قره باغ بأي شكل من أشكاله".

وأضاف المتحدث: "نحن على علم بتقارير عن قيام تركيا بنقل مسلحين سوريين (عناصر الفصائل المعارضة لدمشق والتي تدعمها أنقرة) إلى منطقة النزاع في قره باغ، لكننا لم نر حتى الآن أي وقائع تؤكد هذه المعلومات. لكن لا يسعنا في هذا السياق سوى أن نكرر دعوتنا إلى الامتناع عن أي تدخل أجنبي".

كما أكد ستانو أن رئيس الدبلوماسية الأوروبية، جوزيب بوريل، أجرى محادثات هاتفية مع وزيري خارجية أرمينيا وأذربيجان، شدد خلالها على أن "النزاع في قره باغ لا حل عسكريا له"، مضيفا أن بوريل لم يبحث الوضع بعد مع قادة أبرز دول المنطقة، وخاصة روسيا وتركيا.

المصدر: تاس