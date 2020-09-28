بوتين ومون يتبادلان التهاني بمناسبة مرور 30 سنة على إقامة علاقات دبلوماسية ويبحثان التعاون الثنائي

تبادل الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والكوري الجنوبي مون جيه إن، التهاني بمناسبة مرور 30 سنة على إقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين وبحثا خلال مكالمة هاتفية تعزيز التعاون الثنائي.

وأفاد الكرملين بأن الزعيمين ثمنا التطور الإيجابي للعلاقات الروسية - الكورية الجنوبية وتعزيزها على مدى العقود الثلاثة الماضية.

وأكدا على ضرورة تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التجارة والاقتصاد والثقافة.

كما بحث الرئيسان التعاون في قطاع الصحة، بما في ذلك مكافحة انتشار فيروس كورونا والعمل على إنتاج اللقاحات.

المصدر: RT