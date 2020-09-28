وزير الدفاع التركي يدعو أرمينيا "لوقف هجماتها وسحب المرتزقة والإرهابيين الذين جلبتهم من الخارج"

دعا وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم الاثنين، أرمينيا إلى "وقف هجماتها وسحب المرتزقة والإرهابيين الذين جلبتهم من الخارج".

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وقال أكار إن "على أرمينيا الانسحاب من الأراضي الأذربيجانية التي تحتلها، وبالتالي فتح الطريق أمام وقف إطلاق النار والسلام والاستقرار"، مؤكدا وقوف بلاده "إلى جانب أشقائنا الأذربيجانيين في الدفاع عن أراضيهم".

وكانت وزارة الدفاع في أذربيجان، قالت في وقت سابق اليوم، إن "مرتزقة من سوريا وبلدان الشرق الأوسط يحاربون إلى جانب أرمينيا في إقليم قره باغ المتنازع عليه".

وقال العقيد فاجيف دارجاهلي رئيس الدائرة الصحفية بوزارة دفاع أذربيجان "حسب المعلومات الاستخباراتية الواردة ، فإن بين خسائر العدو العديد من المرتزقة من أصل أرمني من سوريا ومختلف دول الشرق الأوسط".

وتتبادل أرمينيا وأذربيجان الاتهامات بشأن استقدام مرتزقة من سوريا ودول الشرق الأوسط، حيث صرح سفير أرمينيا لدى موسكو، فاردان توغانيان، بأن "تركيا جلبت مقاتلين من سوريا، وقد دخلوا ساحة المعركة في قره باغ".

المصدر: الأناضول