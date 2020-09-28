الحكومة الألمانية تؤكد زيارة ميركل لنافالني في مستشفى "شاريتيه"

أكدت الحكومة الألمانية نبأ نشرته مجلة "دير شبيغل"، اليوم الاثنين، بأن المستشارة، أنغيلا ميركل، زارت المدون الروسي، أليكسي نافالني، أثناء وجوده في مستشفى "شاريتيه" ببرلين.

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وخلال موجز صحفي، رد المتحدث باسم الحكومة، شتيفن زايبرت، بنعم على سؤال عما إذا كان يستطيع تأكيد صحة النبأ، مع أنه نفى وصف لقاء ميركل مع نافالني بـ "السري"، بل كانت "زيارة خاصة"، أما المحادثة بينهما فجرت "على انفراد".

في 22 أغسطس، نقل المدون والناشط الروسي، أليكسي نافالني، إلى مستشفى "شاريتيه" في برلين من مدينة أومسك الروسية، بعد يومين من رقوده في مستشفى محلي على إثر تدهور حاد لصحته وهو على متن رحلة داخلية. وكانت الحكومة الألمانية أعلنت، بناء على معطيات الأطباء العسكريين، أن نافالني تأثر بمادة شديدة السمية من فصيلة "نوفيتشوك"، مطالبة السلطات الروسية بتقديم "توضيحات" بهذا الشأن.

من جانبها، تنفي موسكو وجود أي دليل على التسمم في تحاليل نافالني، التي تم أخذها في أومسك، وتطلب من برلين تقديم نتائج فحوصاته في المستشفى الألماني.

وفي 23 سبتمبر، أفادت إدارة "شاريتيه" بأن نافالني غادر المستشفى وحالته جيدة، مشيرة إلى أن الأطباء لا يستبعدون شفاءه التام.

المصدر: نوفوستي