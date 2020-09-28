الكرملين لا يرى في أحداث قره باغ محاولة خارجية لخلق صعوبات جديدة لروسيا

قال المتحدث الرئاسي الروسي دميتري بيسكوف، إن الكرملين لا يرى في التصعيد الأخير في منطقة قره باغ محاولة من قوى خارجية لخلق صعوبات لروسيا.

وأوضح بيسكوف أن موسكو على اتصال مع أنقرة بشأن الوضع في منطقة قره باغ، مضيفا أن روسيا تدعو باكو ويريفان إلى أقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن اعتماد الأساليب العسكرية.

وحول إمكانية رفع روسيا لقدراتها القتالية على خلفية هذه التطورات قال بيسكوف: "نحن الآن لا نتحدث عن خيارات عسكرية".

المصدر: RT