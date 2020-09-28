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أذربيجان تعلن السيطرة على مرتفعات استراتيجية في قره باغ

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أذربيجان تعلن السيطرة على مرتفعات استراتيجية في قره باغ
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أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية اليوم الاثنين، أن قواتها سيطرت على عدة مرتفعات استراتيجية قرب قرية تاليش في إقليم قره باغ.

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أفاد بذلك المتحدث باسم الدفاع الأذربيجانية أنار إيفازوف في إفادة صحفية في باكو، مضيفا أن "مواقع العدو تتعرض لقصف بقذائف صاروخية ومدفعية وضربات جوية، مما يجبر العدو على التراجع وإخلاء مواقعه".

وذكر المتحدث أن ليرنيك بابيان، قائد كتيبة الاقتحام الجوي والإنزال الجوي التابعة للجيش الأرمني، قتل خلال المعارك على محور قرية تاليش، مشيرا إلى أن الوحدة العسكرية تحت قيادته خسرت "معظم أفرادها".

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