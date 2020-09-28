نيابة اسطنبول تطلب السجن المؤبد لشخصين و5 سنوات لأربعة آخرين بقضية خاشقجي

طلبت النيابة العامة في اسطنبول بلائحة الاتهام المتعلقة بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في تركيا، السجن المؤبد مع الأعمال الشاقة لشخصين و5 سنوات لأربعة آخرين.

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ولم توضح التقارير إن كان المشتبه بهم الستة من بين من يحاكمون بالفعل غيابيا في قضية مقتل خاشقجي أمام محكمة في اسطنبول.

#عاجل | النيابة العامة في #إسطنبول تعد لائحة اتهام ثانية بحق 6 مشتبهين سعوديين بخصوص جريمة قتل #خاشقجي — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) September 28, 2020

وقضت محكمة سعودية هذا الشهر بسجن ثمانية متهمين لفترات تراوحت بين 7 سنوات و20 سنة في قضية قتل خاشقجي، وذلك بعد أربعة أشهر على عفو عائلة خاشقجي عن قاتليه الأمر الذي نتج عنه استبعاد أحكام الإعدام السابقة.

وشوهد خاشقجي، للمرة الأخيرة في القنصلية السعودية في اسطنبول في الثاني من أكتوبر 2018 حين ذهب لتسلم أوراق لزواجه.

وذكرت تقارير أنه تم تقطيع جثته وإخراجها من المبنى، ولم يتم العثور على أثر لأشلائه.

المصدر: الأناضول+ رويترز