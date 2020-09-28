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إيران تحذر أذربيجان وأرمينيا من أي تبادل للنيران قرب أراضيها

باكو تتهم يريفان باستقدام مرتزقة من سوريا والشرق الأوسط

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باكو تتهم يريفان باستقدام مرتزقة من سوريا والشرق الأوسط
Reuters
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قالت وزارة الدفاع في أذربيجان، إن مرتزقة من سوريا وبلدان الشرق الأوسط يحاربون إلى جانب أرمينيا في قره باغ.

وقال العقيد فاجيف دارجاهلي رئيس الدائرة الصحفية بوزارة دفاع أذربيجان "حسب المعلومات الاستخباراتية الواردة ، فإن بين خسائر العدو العديد من المرتزقة من أصل أرمني من سوريا ومختلف دول الشرق الأوسط. لكن بما أنهم غير مسجلين رسمياً في أرمينيا، فإن العدو يخفي بسهولة هذه الخسائر".

وتتبادل أرمينيا وأذربيجان الاتهامات بشأن استقدام مرتزقة من سوريا ودول الشرق الأوسط، حيث صرح سفير أرمينيا لدى موسكو، فاردان توغانيان، في وقت سابق اليوم الاثنين، أن تركيا جلبت مقاتلين من سوريا، وقد دخلوا ساحة المعركة في قره باغ.

المصدر: وكالات

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