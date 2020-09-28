موسكو تدعو جميع اللاعبين إلى أقصى درجات ضبط النفس بشأن الوضع في قره باغ

قال نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو، إن موسكو تدعو جميع اللاعبين الخارجيين والداخليين، إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس بشأن الوضع في قره باغ.

وأضاف الدبلوماسي الروسي، للصحفيين اليوم الاثنين: "ندعو جميع اللاعبين الخارجيين والداخليين إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس، بما في ذلك فيما يتعلق بلجهة الخطاب. الآن من المهم توخي الحذر قدر الإمكان، من أجل تحقيق وقف إطلاق النار على الفور وإعادة الأطراف إلى طاولة المفاوضات".

وتابع نائب وزير خارجية روسيا القول: "روسيا، بصفتها رئيسا مشاركا لمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، تشارك بنشاط في هذه العملية منذ عام 1991. ونحن نعتزم مواصلة الاتصالات مع جميع الشركاء".

وفي وقت سابق من يوم أمس الأحد، قالت وزارة الدفاع الأذربيجانية إن القوات المسلحة الأرمنية أطلقت النار على مراكز سكنية على خط التماس في قره باغ. ووفقا لها أسفر القصف عن سقوط قتلى في صفوف المدنيين.

وبحسب وزارة الدفاع الأرمنية، فإن قره باغ "تعرضت لهجمات جوية وصاروخية".

المصدر: تاس