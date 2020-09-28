أرمينيا تعلن مقتل العشرات من جنودها في المعارك مع الجيش الأذربيجاني

أعلنت وزارة الدفاع الأرمنية عن مقتل نحو 30 عنصرا من جنودها، خلال المعارك المستمرة منذ أمس الأحد، في أقليم قره باغ مع الجيش الأذربيجاني.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأرمنية، آرتسرون هوفهانيسيان، اليوم الاثنين، إن 200 عنصر من جيش الدفاع التابع التباع لإقليم قره باغ أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة، مشيرا إلى أن جميعهم الآن تحت إشراف الأطباء، وقد تم إرسال بعضهم إلى يريفان.

من جانبها أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية عن مقتل 6 مدنيين وإصابة 26 آخرين بجروح نتيجة العمليات العسكرية في قره باغ.

واندلعت منذ أمس الأحد، معارك بين أرمينيا وأذربيجان في إقليم قره باغ المتنازع عليه، استخدمت فيها الأسلحة الخفيفة والثقيلة، ولا يزال الإقليم يشهد تصعيدا عسكريا حتى اليوم الاثنين.

المصدر: وكالات