مون يعتذر من شعبه عن مقتل مواطن والتمثيل بجثته على يد جنود من الجارة الشمالية

قدم رئيس كوريا الجنوبية، مون جيه-إن، اعتذارا لشعبه بسبب صدمتهم وغضبهم من حادث إطلاق النار الذي أدى إلى مقتل مواطن كوري جنوبي ثم تشويه جثته على يد جنود من الجارة الشمالية.

وأعرب مون، اليوم الاثنين، عن تعازيه في مقتل موظف حكومي كوري جنوبي برصاص القوات الكورية الشمالية، واصفا الحادث بأنه "مؤسف وتعيس".

وقال رئيس كوريا الجنوبية: "بغض النظر عن كيفية ذهاب الضحية إلى مياه كوريا الشمالية، أقدم التعازي الحارة والمواساة لأفراد الأسرة الثكلى على حزنهم".

وأضاف أنه "كان ينبغي ألا تحدث هذه المأساة على الرغم من تقسيم شبه الجزيرة الكورية".

المصدر: يونهاب