على خلفية معارك قره باغ.. أذربيجان تعلن تعبئة عسكرية جزئية

أعلن رئيس أذربيجان إلهام علييف الاثنين تعبئة عسكرية جزئية في البلاد، في ثاني يوم من الاشتباكات بين الجيش الأذربيجاني والقوات الأرمنية في إقليم قره باغ.

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جاء ذلك في نص قرار وقع عليه علييف ونشر على الموقع الإلكتروني للرئاسة الأذربيجانية.

ونصت الوثيقة: "بموجب الفقرة 25 من المادة 109 من الدستور، قررت إعلان التعبئة الجزئية في جمهورية أذربيجان".

وكان الجيش الأذربيجاني قد أعلن أمس الأحد أنه لا يرى حاليا أي حاجة للتعبئة العسكرية العامة على خلفية التصعيد مع الجانب الأرمني، مشيرا إلى أن قواته المسلحة ممونة بشكل كامل.

المصدر: وكالات