القرم يعلن ظهور طائرات أمريكية بدون طيار بالقرب من الحدود

قال مصدر، في الهيئات الأمنية في القرم، إن الطلعات الجوية الاستطلاعية للطائرات بدون طيار الأوكرانية بالقرب من حدود القرم، قد توقف فعليا منذ بداية عام 2020 وحلت محلها طائرات أمريكية.

وأضاف المصدر القول، في حديث لوكالة "نوفوستي"، إن طائرات أمريكية ثقيلة بدون طيار من نوع Global Hawk، حلت محلها في التجسس على أراضي شبه الجزيرة الروسية.

وتابع المصدر القول: "الآن توقف نشاط الطائرات بدون طيار الأوكرانية على الحدود مع شبه جزيرة القرم، وتم تفعيل تحليق الطائرات الأمريكية بدون طيار فوق المنطقة البحرية الاقتصادية لشبه الجزيرة".

وأشار المصدر، إلى أن الجانب الأوكراني تلقى عدة دروس قاسية، ردا على استفزازات طائراته بدون طيار بالقرب من الحدود الروسية، كان يتم إسقاطها فور اختراقها للحدود الروسية.

ووفقا له، في عام 2019، كانت الطائرات بدون طيار الأوكرانية تحلق بشكل دوري على طول الحدود، في محاولة لاستفزاز الدفاع الجوي الروسي.

ونوه المصدر، بأن وسائط الدفاع الجوي الروسي، تراقب كل طائرة مسيرة تقترب من الحدود الروسية، وترافقها وتعمل على تشويش عملها، وفي حال تمادت تتدخل منظومة "بانتسير" الصاروخية المضادة للطائرات.

المصدر: نوفوستي