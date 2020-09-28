 
مباشر

أبو الغيط يعلق على اتفاقات السلام الأخيرة مع إسرائيل

أخبار العالم

أبو الغيط يعلق على اتفاقات السلام الأخيرة مع إسرائيل
Reuters Mohamed Abd El Ghany
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/otjv

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، إنه كان يأمل في تحرك فلسطيني في ظل اتفاقات السلام بين إسرائيل والبحرين والإمارات.

وأوضح الأمين العام لجامعة الدول العربية في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز"، أمس الأحد، أن معاهدة السلام مع الإمارات نجحت في وقف الضم الإسرائيلي للضفة الغربية.

وأضاف أن الإدارة الأمريكية الحالية ظلمت الفلسطينيين كثيرا ومعاهدة السلام حالت دون ضم إسرائيل للضفة في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب.

المصدر: المصري اليوم

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا