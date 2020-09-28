أبو الغيط يعلق على اتفاقات السلام الأخيرة مع إسرائيل

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، إنه كان يأمل في تحرك فلسطيني في ظل اتفاقات السلام بين إسرائيل والبحرين والإمارات.

وأوضح الأمين العام لجامعة الدول العربية في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز"، أمس الأحد، أن معاهدة السلام مع الإمارات نجحت في وقف الضم الإسرائيلي للضفة الغربية.

وأضاف أن الإدارة الأمريكية الحالية ظلمت الفلسطينيين كثيرا ومعاهدة السلام حالت دون ضم إسرائيل للضفة في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب.

المصدر: المصري اليوم