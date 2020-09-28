مادورو يأمر بدراسة إمكانية استخدام البروتوكولات الروسية لعلاج عدوى كورونا

أوعز الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بدراسة إمكانية استخدام البروتوكولات الروسية لعلاج المرض الناجم عن الفيروس التاجي في بلاده.

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وقال مادورو: "وصلت معلومات تفيد بأن روسيا طورت أساليب فعالة للغاية في علاج (عدوى الفيروس التاجي). أريد منكم أن تحللوها مع الخبراء، مع السفير الروسي والسلطات، وسفيرنا في روسيا وتعطوني إجابة في أقرب وقت ممكن".

وأفاد الرئيس الفنزويلي بأن بلاده تدرس إمكانية "شراء واعتماد" البروتوكولات الروسية لعلاج فيروس كورونا.

كما كشف أيضا أن فنزويلا بدأت المرحلة الثالثة من التجارب السريرية لعقار مضاد للفيروسات من إنتاجها الخاص.

وكانت الحكومة الفنزويلية أعلنت عن أول حالتي إصابة بفيروس كورونا في البلاد في 13 مارس، وفرضت حالة الطوارئ في نفس اليوم، تلاها حجر صحي في جميع أنحاء البلاد.

وبدأت السلطات لاحقا في 10 أغسطس، تخفيفا تدريجيا للإجراءات التقييدية. وأصيب في فنزويلا حتى الآن بالعدوى، أكثر من 72 ألف شخص، وتوفي أكثر من 600 من مضاعفات الفيروس التاجي.

المصدر: تاس