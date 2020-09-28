ليتوانيا تدعو روسيا للتوسط بين سلطات وشعب بيلاروس

قال الرئيس الليتواني غيتاناس نوسيدا، قبيل زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لبلاده، إنه يجب على الدول الأوروبية، وخاصة فرنسا وروسيا، لعب دور الوساطة لإقامة حوار في بيلاروس.

وأضاف في مقابلة مع صحيفة "فيغارو" الفرنسية: "أعتقد أن لدينا العديد من الفرص لإحراز تقدم في ردنا على الأحداث في بيلاروس. أود أن أدعو الدول الأوروبية، وخاصة فرنسا، لتلعب دور الوسيط لإقامة حوار سلمي بين سلطات مينسك والمجتمع المدني، مع مشاركة روسيا".

وتابع نوسيدا، القول: "لقد بذلنا بالفعل جهودا من هذا النوع، لكننا نود أن تنضم إلينا بعض الدول الأخرى".

ويرى رئيس ليتوانيا، أن "الوقت يمر وقد يتغير الوضع"، ونتيجة لذلك يمكن أن يقبل رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، بالتوجه للحوار.

وأكد الزعيم الليتواني، على ضرورة فرض عقوبات في الوقت الراهن. وأشار إلى أنه "لم يكن من الممكن التوصل إلى اتفاق، في قمة الاتحاد الأوروبي السابقة".

وقال نوسيدا: "آمل أن يتم حل هذه القضية في القمة القادمة. يجب أن نظهر تضامننا وإلا ستتضرر صورة أوروبا وهيبتها".

المصدر: نوفوستي