استمرار المعارك في قره باغ.. باكو تتهم يريفان بقصف مدينة حدودية

أعلنت وزارة الدفاع الأرمنية، أن الأعمال القتالية لا تزال مستمرة في منطقة قره باغ.

وقال المتحدث باسم الوزارة آرتسرون هوفهانيسيان، في صفحته على "فيسبوك": "استمرت الأعمال القتالية في الليل، وحققت قواتنا المسلحة نجاحا ملحوظا. لم يهدأ الوضع بعد، والقتال مستمر".

وأوضح المتحدث أن الخسائر في صفوف الجنود الأرمن التي أعلنت عنها أذربيجان لا تتوافق مع الواقع.

إلى ذلك أفاد مركز المعلومات الأرمني الموحد التابع للحكومة، اليوم الاثنين، بأنه منذ أمس الأحد، قتل 31 جنديا من جمهورية قره باغ غير المعترف بها خلال المعارك مع القوات الأذربيجانية.

من جانبها قالت وزارة الدفاع الأذربيجانية، إن القوات الأرمنية قصفت اليوم الاثنين، مدينة "ترتر" الواقعة على الأراضي المتاخمة لمنطقة قره باغ.

وحذرت من أنها ستتخذ "الإجراءات المناسبة" للرد على ذلك.

هذا وقد أعلنت باكو، أمس الأحد، عن قصف مكثف لمواقع الجيش الأذربيجاني من قبل القوات الأرمنية.

وأفاد الجانبان بوقوع قتلى وجرحى عسكريين وكذلك مدنيين، وسط دعوات دولية بوقف التصعيد.

المصدر: تاس