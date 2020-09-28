قاض أمريكي يوقف أمر ادارة ترامب بمنع عملية تنزيل تطبيق تيك توك
Reuters ANDREW KELLY
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أمر قاض أمريكي في واشنطن مؤقتا بوقف أمر أصدرته إدارة ترامب يمنع شركة أبل ومحرك البحث غوغل التابع لشركة ألفابيت من تمكين تنزيل تطبيق تيك توك كان مقررا في الساعة 11.59 مساء الأحد.
ووافق قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية كارل نيكولز في ساعة متأخرة من مساء الأحد على أمر قضائي مبدئي سعت إليه شركة بايت دانس المالكة لتيك توك للسماح باستمرار وجود التطبيق في متاجر التطبيقات بالولايات المتحدة.
ورفض القاضي رفض "في الوقت الحالي" وقف القيود الإضافية لوزارة التجارة والتي من المقرر سريانها في 12 نوفمبر المقبل، والتي قال تيك توك إنها ستؤدي إلى استحالة استخدام التطبيق في الولايات المتحدة.
المصدر: رويترز