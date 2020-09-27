أول رد أذربيجاني على مشاركة مقاتلين سوريين في حرب قره باغ

نفى حكمت حاجييف مساعد رئيس أذربيجان للسياسة الخارجية، صحة التقرير الذي أورده المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مشاركة مقاتلين من سوريا في الاشتباكات مع أرمينيا، ووصفه بأنه "هراء".

وقالت وزارة الدفاع الأرمنية اليوم الأحد إنها تتحرى معلومات عن مشاركة مقاتلين من سوريا في القتال مع أذربيجان في قره باغ.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد قال اليوم إن "دفعة من مقاتلي الفصائل السورية الموالية لأنقرة وصلت إلى أذربيجان، حيث قامت الحكومة التركية بنقلهم من أراضيها إلى هناك".

المصدر: رويترز